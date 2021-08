Perfekt: Ex-FCB-Stürmer Kemal Ademi hat einen neuen Klub

Der frühere Basler Stürmer Kemal Ademi verlässt Fenerbahçe nach einer Saison wieder und wechselt nach Russland.

Der 25-jährige Angreifer unterzeichnet bei Erstligist FK Khimki einen Dreijahresvertrag bis 2024. Als Ablöse fliessen Medienberichten zufolge 800’000 Euro. Ademi hatte sich im vergangenen Oktober nach einer Saison beim FC Basel in Richtung Türkei verabschiedet und wechselte zu Fenerbahçe. Dort konnte er sich aber nicht wie gewünscht in Szene setzen. Für die Rückrunde wurde er bereits an einen Ligakonkurrenten ausgeliehen. Nun ist sein Abschied vom türkischen Topklub definitiv.

Кемаль Адеми — в «Химках»! 🔴⚫ «Химки» и «Фенербахче» согласовали переход нападающего Кемаля Адеми. Футболист прошёл медобследование и подписал контракт с красно-чёрными. Подробнее ⬇️https://t.co/GXZu2K54F3 pic.twitter.com/sFrliV8jWl — ФК «Химки» (@fc_khimki) August 10, 2021

