Perfekt: Thomas Häberli ist Nationalcoach von Estland

Der frühere Super League-Coach Thomas Häberli übernimmt in Estland das Amt des Nationaltrainers.

Der 46-Jährige unterschreibt beim in der FIFA-Weltrangliste an 109. Position geführten Verband einen Zweijahresvertrag bis Ende 2022. Der Ex-Profi waltete bis zu seiner Entlassung im Dezember 2019 als Cheftrainer des FC Luzern. Seither war er ohne Amt. Jetzt wagt Häberli ein Abenteuer in Nordosteuropa. Als Co-Trainer fungiert unter anderem Landsmann Michael Müller.

In der anstehenden WM-Quali trifft Estland auf Belgien, Wales, Tschechien und Belarus.

psc 5 Januar, 2021 10:27