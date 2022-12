Polen sucht einen neuen Nationaltrainer

Der polnische Verband muss sich in den kommenden Wochen auf die Suche nach einem neuen Nationaltrainer begeben. Der Ende dieses Jahr auslaufende Vertrag mit dem bisherigen Amtsträger Czeslaw Michniewicz wird nicht verlängert.

Dies gibt der Verband nach einer gründlichen Analyse am Donnerstag bekannt. Michniewicz coachte die polnische Nationalmannschaft seit Beginn dieses Jahres. An der WM-Endrunde schaffte er mit seinem Team den Einzug in die Achtelfinals. Spielerisch konnte die Mannschaft aber zu keinem Zeitpunkt überzeugen. Wer den 52-Jährigen beerben wird, ist noch unklar.

[KOMUNIKAT]

Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że z dniem 31 grudnia 2022 roku Czesław Michniewicz przestanie pełnić funkcję selekcjonera reprezentacji Polski.

Więcej. ⤵️ — PZPN (@pzpn_pl) December 22, 2022

psc 22 Dezember, 2022 13:43