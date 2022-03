Cristiano Ronaldo ist in Portugal nicht mehr unumstritten

Cristiano Ronaldo muss sich mit Portugal über die Playoffs für die WM qualifizieren. Nationaltrainer Fernando Santos setzt weiterhin voll auf den 37-jährigen Superstar. Tatsächlich ist CR7 in seiner Heimat aber nicht mehr unumstritten.

Cristiano Ronaldo entzweit die Fans, Experten und Journalisten in seiner Heimat quasi. Nicht wenige behaupten, dass das Team ohne den Torjäger inzwischen besser dastehen würde. Die Torquote des ManUtd-Legionärs ist zwar weiterhin überragend, allerdings sind die defensiven Defizite des Routiniers offensichtlich und das System muss quasi auf ihn ausgerichtet werden. An Talent würde es Portugal in der Offensive angesichts von Akteuren wie Joao Felix, Diogo Jota, Bernardo Silva oder André Silva auch abgesehen von Ronaldo nicht mangeln.

Solange der Nationaltrainer Fernando Santos heisst, wird CR7 aber weiterhin eine zentrale Rolle einnehmen. So auch in den WM-Playoffs gegen Türkei, und bei einem allfälligen Sieg gegen Italien oder Nordmazedonien.

psc 24 März, 2022 17:56