Es gibt wohl kaum einen Fussballprofi, der sich so diszipliniert zeigt und auf seine Fitness achtet, wie Cristiano Ronaldo. Diesem Status wurde der Angreifer von Juventus Turin vor dem EURO-Duell von Portugal mit Ungarn (3:0) abermals gerecht, als er eigenständig auf der Pressekonferenz zwei Coca-Cola-Flaschen für eine Wasserflasche ersetze.

Cristiano Ronaldo just wants to make it clear to you that he *really* does not like coke. 😡 pic.twitter.com/hsCM1XG71h

