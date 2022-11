Cristiano Ronaldo schreibt gegen Ghana WM-Geschichte

Portugal schlägt Ghana in einem in der letzten halben Stunde unglaublich spektakulären WM-Spiel mit 3:2. Cristiano Ronaldo trägt sich dabei einmal mehr in die Geschichtsbücher ein.

Dank seinem Penalty-Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0 ist der 37-Jährige nun der erste Spieler, der an fünf verschiedenen Weltmeisterschaften mindestens einen Treffer erzielt hat. Ronaldo steht bei den Portugiesen wie gewohnt in der Startelf. In der ersten Halbzeit hat er schon mehrere Möglichkeiten die Führung für Portugal zu erzielen, scheitert dann allerdings noch. Den Penalty in der 65. Minute holt er selbst heraus und verwandelt ihn souverän.

In Minute 88 wechselt Fernando Santos den Superstar aus aus. Danach muss Portugal noch einige bange Minuten überstehen, da Ghana nicht aufgibt und mehrfach ins Spiel zurückkommt.

Aus Sicht Ronaldos am Ende aber alles gut: Sein Team gewinnt und sein nächster Eintrag in den Geschichtsbüchern ist ihm gewiss.

psc 24 November, 2022 19:18