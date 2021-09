Ronaldo-Show: Phänomenaler Rekord und zwei Last Minute-Tore

Lange Zeit sah es für Cristiano Ronaldo und Portugal im WM-Qualispiel gegen Irland ganz schlecht aus. Doch in den letzten Minuten drehte der Superstar noch einmal auf – und zwar gewaltig.

Die erste Halbzeit war für den 36-Jährigen eine zum Vergessen: In der 15. Minute verballerte er einen Penalty und kurz vor dem Pausenpfiff gingen die grossen Aussenseiter aus Irland sogar mit 0:1 in Front. Danach fanden lange Zeit weder Ronaldo noch seine Teamkollegen ein Rezept gegen die massive Abwehr und die aufopferungsvoll kämpfenden Gäste. Doch in der Schlussphase schlug wieder einmal die Stunde von CR7: In der 89. Minute glich er durch einen Kopfball zunächst aus und machte sich damit zum Rekordtorschützen auf Nationalmannschaftsebene. Seinem 110. Treffer liess er schliesslich in der 96. Minute den 111. folgen – wieder mittels Kopf. Spiel gedreht und neuen Rekord aufgestellt. Damit setzte er sich nämlich vom Iraner Ali Daei ab, der bisher gemeinsam mit ihm den Rekord für die meisten internationalen Tore innehatte.

Einmal mehr hat Ronaldo seinen unbändigen Willen und Ehrgeiz unter Beweis gestellt und sein Team und auch sich zum Erfolg geführt.

💥 He's done it! 🇵🇹 @Cristiano (110)

🇵🇹 @Cristiano (110)
🇮🇷 Ali Daei (109) 🔥 A phenomenal run of 49 goals in his last 47 Portugal appearances makes the monster from Madeira the outright leading scorer in men's international history.

psc 1 September, 2021 22:54