Portugals Nationalcoach Fernando Santos nimmt Ronaldo in Schutz

Portugals Nationaltrainer Fernando Santos hält nach dem viel kritisierten Interview von Cristiano Ronaldo weiterhin zu seinem Schützling.

«Es ist ein sehr persönliches Interview. Das muss respektiert werden. Es geht hier um Toleranz», sagt Santos im Camp der portugiesischen Nationalmannschaft. Santos hat Ronaldo in der Vergangenheit in der Nationalelf mit allen Privilegien ausgestattet und wird dies wohl auch an der WM-Endrunde in Katar tun. CR7 ist unter ihm bislang stets gesetzt. Ein Umstand, den manche portugiesische Fussballfans inzwischen auch kritisieren, da sie mehr und mehr sportliche Zweifel am Noch-ManUtd-Profi hegen.

Santos führt weiter aus, dass Ronaldo ein «freier Mensch» und das Interview im Kreise der Nationalmannschaft überhaupt kein Thema sei.

psc 17 November, 2022 09:50