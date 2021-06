EM-Star Dumfries denkt nicht an Sommer-Wechsel

Denzel Dumfries überzeugt im Dress der niederländischen Nationalmannschaft bei der EURO. Einen Abgang von der PSV Eindhoven plant der beim FC Bayern gehandelte Rechtsverteidiger nicht.

An die PSV Eindoven ist Denzel Dumfries vertraglich noch bis 2023 gebunden. Der 25-Jährige wird durch ordentliche Auftritte bei der EURO unter anderem mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Doch damit beschäftigt sich der Defensivspieler, der wohl eine Ausstiegsklausel in Höhe von 15 Millionen Euro besitzt, eigenen Angaben nach nicht.

“Ich spiele einfach mein Spiel, wie ich es immer tue”, erklärte Dumfries im Rahmen eines Medientages der Oranje. Mit einem PSV-Abgang “beschäftige ich mich überhaupt nicht. Ich konzentriere mich voll und ganz auf das Turnier”, erklärte er weiter.

adk 20 Juni, 2021 12:57