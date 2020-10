Mario Götze mit Ansage nach Traumeinstand

Mario Götze trifft bei seinem ersten Einsatz für PSV direkt und kassiert für seinen Auftritt reihenweise Lobeshymnen. Der Weltmeister von 2014 kündigt weitere grosse Taten an.

Der Auftakt mit seinem Treffer beim 3:0-Sieg bei Zwolle soll erst der Anfang gewesen sein. “Ich bin mit meiner Leistung, den drei Punkten und der Leistung der Mannschaft sehr zufrieden”, erklärt Götze nach der Partie. Sein Treffer seine eine Mischung aus “Glück und Cleverness” gewesen, bilanziert der 28-Jährige.

Götze ist vor allem froh, wieder Fussball spielen zu können: “Es fühlt sich einfach gut an, zurück auf dem Platz zu sein, zu treffen und dem Team zu helfen. Körperlich geht es mir besser und besser. Ich weiss, dass es noch ein paar Spiele dauert, bis ich wieder bei 100 Prozent bin, aber es ist wichtig, dass ich wieder in den richtigen Rhythmus komme. Gebt mir noch ein paar Wochen und werde sogar noch besser”, so der frühere Dortmunder weiter.

PSV-Trainer Roger Schmidt ist mit dem ersten Auftritt seines Schtzlings absolut zufrieden: “Er hat gut angefangen. Das schnelle Tor war wichtig für ihn, denn nach so vielen Monaten ohne Spiel braucht er Selbstvertrauen.”

psc 19 Oktober, 2020 10:49