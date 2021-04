Mario Götze plant einen neuerlichen Wechsel

Mario Götze will im Sommer nach einem Jahr bei der PSV Eindhoven eine neue Herausforderung annehmen.

Nach Angaben von “Sky” plant der 28-Jährige einen Sommerwechsel. Götze will wieder in eine Topliga zurückkehren. Im Oktober unterschrieb er Eindhoven einen Vertrag bis Sommer 2022. Die Eredivisie sollte aber nur ein Zwischenschritt sein. In 22 Spielen kommt er in dieser Saison auf sechs Tore und fünf Assists. Nach einer schwierigen letzten Phase beim BVB hat er sich wieder gefangen.

Wohin der Weg Götzes führt, ist noch völlig offen. Offenbar hat er auch einen Beraterwechsel vorgenommen und wird nun von Marc Kosicke vertreten, der sich um die Klubsuche kümmert.

psc 13 April, 2021 09:12