Obwohl er Angebote von CL-Klubs hatte: Götze verlängert bei PSV

Die PSV Eindhoven kann weiterhin auf die Dienste von Mario Götze setzen. Wie der frühere Bundesliga-Star, der neben Borussia Dortmund auch für den FC Bayern spielte, und der Eredivisie-Klub am Montag verkündeten, hat der Angreifer ein neues Arbeitspapier mit Laufzeit bis 2024 unterschrieben.

2024 💥

The story continues ✍️ We still have some tasks to finish 🎯#notdoneyet @PSV pic.twitter.com/w3zZcQ5Run

— Mario Götze (@MarioGoetze) September 6, 2021