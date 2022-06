PSV holt Simons – fester Kauf anstatt Leihe von PSG

Die PSV Eindhoven hat sich mit Mittelfeld-Talent Xavi Simons verstärkt. Der 19-Jährige kommt nicht leihweise von PSG, sondern wird sogar gekauft.

Weil der Vertrag von Xavi Simons bei PSG ausläuft, erfolgt der Transfer zur PSV Eindhoven ablösefrei. Wie die Niederländer am Dienstagabend bestätigten, hat der U19-Nationalspieler der Elftal einen bis 2027 datierten Kontrakt bei der PSV unterzeichnet.

PSV-Sportchef John de Jong sagte: “Wir haben fast alle Spiele gesehen, in denen er in dieser Saison gespielt hat. Neben all den internationalen Spielen, die er für die U19 von Oranje bestritt, sahen wir ihn in der Youth League live in Leipzig, Paris, Brügge, Manchester und gegen Sevilla. Er hat uns überzeugt. Xavi hat das Zeug dazu, ein wichtiger Spieler für PSV zu werden. Er will den Weg dorthin mit uns gehen.” Bei der PSV wird Simons die Nachfolge des zu Eintracht Frankfurt gewechselten Mario Götze antreten.

adk 29 Juni, 2022 10:38