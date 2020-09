Yvon Mvogo erhält bei PSV einen neuen Konkurrenten

Der Schweizer Nati-Keeper Yvon Mvogo muss sich bei der PSV Eindhoven mit einem neuen Konkurrenten auseinandersetzen: Der deutsche Goalie Vincent Müller wechselt zu den Niederländern.

Der 20-Jährige lief zuletzt für die Würzburger Kickers in der 2. Bundesliga auf und wechselt nun für 500’000 Euro Ablöse zum niederländischen Erstligisten. Dort will Vincent Müller den Nummer 1-Posten von Yvon Mvogo streitig machen, der ebenfalls in dieser Transferperiode von RB Leipzig zur PSV wechselte.

Mit Mvogo, Müller, Lars Unnerstall (30) und dem Belgier Maxim Delanghe (19) stehen mittlerweile vier Keeper im Kader der Niederländer.

𝗚𝗢𝗔𝗟𝗞𝗘𝗘𝗣𝗘𝗥𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟬-𝟮𝟬𝟮𝟭.

Mvogo 🇨🇭, Unnerstall 🇩🇪, Delanghe 🇧🇪 and… Müller 🇩🇪! Welcome in Eindhoven, Vincent.#WillkommenVini — PSV International (@psveindhoven) September 23, 2020

psc 23 September, 2020 10:40