Erster Liga-Titel seit 10 Jahren: Gerrard und die Rangers jubeln

Die Glasgow Rangers um ihren Trainer Steven Gerrard und den Schweizer Nationalspieler Cedric Itten jubeln: Der Klub hat zum ersten Mal seit 2011 die schottische Meisterschaft gewonnen.

Am Samstag setzten sich die Rangers souverän mit 3:0 gegen St. Mirren durch. Da Lokalrivale Celtic am Sonntag gegen Dundee United allerdings nicht über ein 0:0 hinauskam, sind die Rangers mit 21 Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze vorzeitig Meister.

Die Rangers gewannen zuletzt 2011 den Titel, verloren aber 2012 aufgrund einer Finanzkrise ihre Lizenz. 2012/13 startete der Verein erneut in der vierten Liga und stieg in der Saison 2016/17 wieder ins schottische Fussballoberhaus auf. Diese Saison hat es endlich wieder mit der Meisterschaft geklappt. Für Steven Gerrard ist es zudem der erste Titel als Trainer.

adk 7 März, 2021 15:12