Ex-GC-Stürmer Florian Kamberi wechselt zu den Rangers

Der frühere GC-Stürmer Florian Kamberi wechselt innerhalb der schottischen Liga von Hibernian zu den Rangers.

Der 24-jährige Torjäger empfahl sich mit seinen starken Leistungen in den vergangenen zwei Jahren, in denen er bereits in der schottischen Liga spielte. Der Tabellenzweite Rangers FC mit Trainer Steven Gerrard nimmt den einstigen Schweizer U21-Internationalen, der inzwischen für die albanische Nationalmannschaft aufläuft, nun auf Leihbasis bis Saisonende unter Vertrag. In der laufenden Spielzeit gelangen Florian Kamberi für Hibernian in 27 Pflichtspielen acht Treffer.

🆕 Welcome to #RangersFC, Florian Kamberi 👋 — Rangers Football Club (@RangersFC) January 31, 2020

psc 31 Januar, 2020 23:30