Nati-Stürmer Cedric Itten erhält bei den Rangers harte Konkurrenz

Noch hat sich Itten beim Klub aus Glasgow nicht vollends als Stammspieler durchgesetzt. Einfacher wird dies auch in der kommenden Spielzeit nicht. Die Rangers verkünden am Dienstag das Engagement von Fashion Sakala vom belgischen Erstligisten KV Oostende. Der 24-jährige Sambier unterzeichnet beim Premiership-Verein für vier Jahre. In der aktuellen Saison erzielte Sakala in der belgischen Jupiler League in 28 Spielen 13 Tore.

Mit dem Wechsel zu den Rangers geht für den Stürmer ein “Traum in Erfüllung. Die Rangers sind einer der grössten Klubs der Welt”, wird er zitiert.

📝 #RangersFC are today delighted to announce that a pre-contract has been agreed with Fashion Sakala, and he will join from Belgian side KV Oostende in the summer-subject to international clearance and a work permit being received.

— Rangers Football Club (@RangersFC) May 4, 2021