Rangers nehmen auch von Gennaro Gattuso Notiz

Die Glasgow Rangers suchen nach dem Abgang von Steven Gerrard händeringend nach einem neuen Cheftrainer. Auch Gennaro Gattuso zählt offenbar zu den Kandidaten im Ibrox.

Nachdem sich Steven Gerrard am Donnerstag offiziell Aston Villa angeschlossen hat, arbeiten die Funktionäre bei den Glasgow Rangers unter Hochdruck daran, die entstandene Lücke zu schliessen. Gennaro Gattuso gehört laut “Times” dem Kreis der gehandelten Kandidaten an. Naheliegend ist dieses Engagement nicht unbedingt, Gattuso verfügt aber immerhin über eine Vergangenheit bei den Rangers. Der Italiener spielte in der Saison 1997/98 für Schottlands Rekordmeister. Gattuso war in diesem Sommer nach anderthalb Jahren Tätigkeit beim SSC Neapel ausgeschieden.

Der momentan vereinslose 43-Jährige ist aber nicht der einzige Kandidat, der mit der vakanten Trainerposition im Ibrox verbunden wird. Kurz zuvor geisterte der Name Giovanni van Bronckhorst durch die berichtenden Medien. Der 46-Jährige war bis Dezember 2020 beim chinesischen Erstligisten Guangzhou City beschäftigt.

aoe 13 November, 2021 15:09