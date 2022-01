Vorzeitiges Leih-Ende in Fürth: Itten kehrt wieder nach Glasgow zurück

Zwei Tore in zwölf Pflichtspieleinsätzen erzielte Cedric Itten für Greuther Fürth. Dabei wird es auch bleiben. Der 25-jährige Mittelstürmer kehrt vorzeitig zu Glasgow Rangers zurück, die Leihe wird dadurch abgebrochen. Dies bestätigen beide Klubs am Mittwoch.

“Wir bedanken uns bei Cedric für seinen Einsatz, er hat sich hier immer sehr gut verhalten und war sehr gut in die Mannschaft integriert”, äussert sich Fürths Sportchef Rachid Azzouzi versöhnlich und sagt: “Wir wünschen ihm für seinen weiteren Weg viel Erfolg und drücken ihm die Daumen, dass er im Winter auch bei der WM dabei sein wird.” Möglich macht die Rückkehr nach Glasgow eine Option in Ittens Leihvertrag.

#RangersFC can today announce that Cedric Itten has been recalled to the club from German Bundesliga club Greuther Furth.

— Rangers Football Club (@RangersFC) January 12, 2022