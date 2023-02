Rauswurf nach wenigen Spielen: Maurizio Jacobacci in Tunesien gescheitert

Nach gut anderthalb Monaten ist Maurizio Jacobacci beim tunesischen Erstligaklub CS Sfaxien schon wieder Geschichte.

Maurizio Jacobacci ist nicht mehr länger Trainer des CS Sfaxien. Der gebürtige Berner war am Donnerstag im Anschluss an die 0:1-Heimniederlage gegen US Tataouine entlassen worden. Damit endet für Jacobacci das Abenteuer in Tunesien nach gerade mal anderthalb Monaten.

Der erfahrene Super-League-Trainer hatte ein Jahr nach seinem Ausscheiden bei Grenoble Foot die spannende Herausforderung in Afrika angetreten, holte dort aber nur zwei Siege aus den ersten zwölf Spielen, so dass die Entscheidungsträger Jacobaccis sofortige Entlassung veranlassten.

Jacobacci kehrte nach seinem letzten Spiel nicht in die Umkleidekabine zurück, sondern verkündete vor den Medien seinen Abschied und verliess später das Stadion. Für die letzten beiden Spiele der Hinrunde wurde Anis Boujelbene, einer der Assistenten, zum Interimstrainer ernannt.

aoe 4 Februar, 2023 15:35