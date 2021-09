Radamel Falcao löst Vertrag bei Galatasaray auf und wechselt nach Spanien

Der kolumbianische Torjäger Radamel Falcao löst seinen Vertrag bei Galatasaray auf. Die nächste Destination heisst Rayo Vallecano.

Beim spanischen Erstligisten wird der 35-jährige Routinier in Kürze einen Vertrag unterzeichnen, wie spanische Medien bereits am Dienstagabend berichteten. Falcao war während der letzten zwei Jahre für Galatasaray aktiv. In dieser Saison kam er noch zu drei Teileinsätzen. Nun wird er nach Spanien zurückkehren, wo er einst für Atlético auf Torejagd ging.

Profesyonel futbolcu Radamel Falcao Garcia Zarate ile şirketimiz arasındaki sözleşmeler karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/hlv5SXiO6P — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 31, 2021

