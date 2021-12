Karim Adeyemi verrät seinen Karriereplan

Karim Adeyemi feierte mit seinen Teamkollegen von Red Bull Salzburg am Mittwochabend einen grossen Erfolg: Erstmals in der Klubgeschichte ziehen die Österreicher in die K.o.-Phase der Champions League ein. Nach der Partie machte der 19-jährige Stürmer einige klaren Angaben zu seiner Zukunftsplanung.

Erst einmal geht es darum, den Erfolg mit Salzburg zu geniessen. Nach dem historischen Sieg gegen Sevilla (Siegtorschütze: Noah Okafor), der für den Einzug in die Achtelfinals der Königsklasse reicht, wolle er erst einmal “an nichts anderes denken, als mit den Jungs bis Samstag zu feiern”, jubelte Adeyemi bei “Sky Austria”.

Etwas weiter geht seine Planung dann doch. “Auf jeden Fall”, werde er über den Winter hinaus, also bis Saisonende, in Salzburg bleiben. Danach hat er ein eindeutiges Ziel: “Ich möchte, dass die nächste Etappe meiner Karriere bei einem Spitzenklub stattfindet.” Medienberichten zufolge hat Borussia Dortmund grosse Chancen auf eine Verpflichtung des Jungstars. Eine finale Entscheidung hat dieser allerdings noch nicht getroffen. Sein Berater hat sich in den vergangenen Wochen mit zahlreichen Klubvertretern getroffen und wird dies weiterhin tun.

psc 9 Dezember, 2021 09:59