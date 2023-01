Red Bull Salzburg nimmt israelisches Toptalent unter Vertrag

Der 18-Jährige wechselt laut Transferexperte Fabrizio Romano für 7 Mio. Euro Ablöse von Maccabi Tel Aviv zu den Österreichern. Dem Youngster wird eine grosse Zukunft vorausgesagt. Auch der FC Barcelona, Borussia Dortmund, Udiense und Benfica versuchten Gloukh unter Vertrag zu nehmen, dieser entschied sich aber für einen Wechsel nach Salzburg, wo sich in den vergangenen Jahren diverse Supertalente hervorragend entwickelten und grosse Karrieren starteten.

Oscar Gloukh to RB Salzburg, done deal and here we go! Full agreement in place on €7m fee, personal terms agreed too. Israeli talent will join Salzburg from Maccabi Tel Aviv ⭐️ #transfers

Barcelona tried to sign Gloukh as Benfica, Udinese and Borussia Dortmund but no way. pic.twitter.com/vILccQk8nR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2023