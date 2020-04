René Weiler zieht nach 8 Monaten in Ägypten ein Fazit

René Weiler amtet seit knapp acht Monaten als Trainer des ägyptischen Spitzenvereins Al-Ahly. Nun zieht der Schweizer Trainer ein erstes Fazit und spricht auch darüber, was am Engagement in Afrika besonders interessant ist.

Wie die ganze (Fussball-)Welt hält das Coronavirus auch Ägypten in Atem. Ab 19 Uhr gilt im Land eine strikte Ausgangssperre, die auch vom Militär kontrolliert wird. Selbstredend ruht auch in Ägypten der Fussballbetrieb. Die Spieler von Al-Ahly halten sich mit individuellen Trainingsprogrammen fit. Die Spieler kommen mit der Situation gut zurecht, wie René Weiler im Gespräch mit dem “kicker” betont: “Gelassen und professionell. Da unser Trainingszentrum geschlossen ist, arbeiten sie nun ihren individuellen Trainingsplan allein ab. Ansonsten können sie mehr oder weniger bis 19 Uhr ihr normales Leben führen.”

Grosser Vorsprung

Bis zur Zwangspause lief es für den 46-Jährigen und seine Mannen nahezu perfekt: In der heimischen Meisterschaft siegte Al-Ahly 16 von 17 Spielen und weist einen Vorsprung von 16 Punkten auf. Der ägyptische Rekordmeister steht zudem im Halbfinale der CAF Champions League.

Weiler, der zuvor beim FC Aarau, dem 1. FC Nürnberg, RSC Anderlecht und dem FC Luzern coachte, reizte am Engagement in der afrikanischen 25 Mio. Euro-Metropole durchaus auch das “Neuartige”, wie er ausführt: “Da in mir zudem ein Forscher- und Abenteuer-Gen steckt, ist mir schlussendlich die Entscheidung leichtgefallen.”

Dankbar und glücklich

Nach acht Monaten zieht er ein positives Fazit: “Ich bin sehr dankbar und glücklich, diese Erfahrung machen zu dürfen. Das beginnt damit, dass ich eine andere Herangehensweise von Land und Mensch erleben darf. Ausserdem führe ich hier eine Mannschaft auf Englisch, nachdem ich dies in Anderlecht auf Französisch gemacht hatte. Und es ist faszinierend, einen anderen Kontinent, eine andere Lebensart wie auch den Fußball hier kennenzulernen – all dies sind unbezahlbare Erfahrungen.”

An die afrikanische Mentalität habe er sich durchaus angepasst: “In gewissen Bereichen stimmt das Klischee der fehlenden Disziplin, da musst du hier flexibel und spontan sein. Auch im Umgang mit den Spielern. Die sind alle sehr stolz, vor allem, wenn sie schon einige Titel gewonnen und damit eine gewisse Stellung innehaben. Es ist nicht so, dass ich ihnen mögliche Kritik verschweige, ich muss es ihnen nur dezenter vermitteln.”

Grundwerte bleiben gleich

An seinen Grundwerten änderte er aber nichts, betont Weiler. Er will mehr “leisten als reden” und “ehrlich sein, zu anderen und zu sich selbst”. Es sei wichtig den eigenen Standpunkt einzutreten, selbst wenn dies unbequem ist. Menschlich-fair zu sein, sei elementar.

Ob und wie es mit dem Fussball in Ägypten weitergeht, kann der Schweizer Trainer aktuell nicht beurteilen. In seinem Hotel in Kairo ist er jedenfalls für die Fortsetzung des Spielbetriebs bereit.

psc 20 April, 2020 16:11