Robben: “Habe in letzter Zeit viele Angebote bekommen”

Arjen Robben spielte von 2009 bis 2019 für den FC Bayern – und im Anschluss noch ein Jahr für den FC Groningen. Nun verrät der 37-Jährige, was er aktuell macht.

Im Sommer 2021 beendete Arjen Robben offiziell seine Spielerkarriere. Der frühere Offensivspieler bleibt dem Fussball aber nach wie vor treu. “Es hört sich ein bisschen blöd an, aber momentan mache ich nicht viel ausser viel Sport für mich persönlich. Nach der Winterpause werde ich dann als Trainer die Mannschaft meines ältesten Sohnes übernehmen”, kündigte der 96-fache niederländische Nationalspieler auf der Website des FC Bayern an.

Der Ex-Angreifer setzte fort: “Grundsätzlich lasse ich mir aber Zeit und versuche auch, ein bisschen Abstand vom Profi-Fussball zu gewinnen. Ich habe in letzter Zeit viele verschiedene Angebote bekommen: aus dem Fussball- oder Fernseh-Bereich zum Beispiel. Aber ich habe eigentlich alles abgesagt. Ich möchte erstmal die Zeit mit meiner Familie geniessen. Schauen wir mal, was in der Zukunft passiert.” Auch Groningen buhlt um ihn und möchte ihn in anderer Funktion einbinden. Ob sein Posten als Jugendcoach schon der Beginn einer echten Trainerkarriere ist, liess Robben indessen offen.

adk 5 Dezember, 2021 15:44