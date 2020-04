Ronaldinho auf Kaution aus Gefängnis freigelassen

Ronaldinho und sein Bruder Roberto de Assis wurden nach gut einem Monat aus dem Gefängnis in Paraguay freigelassen.

Dies nachdem eine Kautionszahlung in Höhe von 1,6 Mio. US-Dollar hinterlegt wurde. Die beiden wurden am 5. März mit gefälschten Pässen verhaftet und befanden sich seither in Untersuchungshaft. Frei sind Ronaldinho und sein Bruder, der auch als Manager fungiert, allerdings noch nicht. Sie wurden in Asuncion, der Hauptstadt Paraguays, unter Hausarrest gesetzt.

Die Untersuchung geht weiter. Es steht auch der Vorwurf der Geldwäsche im Raum. Verschiedene Dokumente und Anrufe werden ausgewertet. Zudem untersuchen die Strafermittler eine Verbindung zu Geschäftsfrau Dalia Lopez, die den Trip der beiden Brasilianer nach Paraguay organisiert und diese auch am Flughafen empfangen hat.

psc 7 April, 2020 22:57