Sandro Wagner beendet seine Karriere

Der einstige deutsche Nationalspieler und ehemalige FC Bayern-Stürmer Sandro Wagner gibt sein Karriereende bekannt.

Mit 32 Jahren steht für Sandro Wagner der Entschluss fest: Er hängt seine Fussballschuhe an den Nagel. Dies teilt der Angreifer, der zuletzt in China bei Tianjin Teda seinen Vertrag aufgelöst hat, offiziell mit.

“Ich bin unglaublich dankbar, dass mir der Fussball ein wunderbares Leben ermöglicht hat. Ich habe all meine Ziele und Träume verwirklichen können”, sagte der Wagner der “Bild”. Die Entscheidung steht und das, obwohl der 32-Jährige durchaus nochmal ein neues Abenteuer hätte wagen können, wie er erklärte: “Die vielen Anrufe in den vergangenen Tagen von Bundesliga-Vereinen und aus dem Ausland haben mich echt gefreut, aber mein Entschluss steht.”

Der frühere Bayern-Stürmer, der für das DFB-Team zudem acht Länderspiele bestritten hat, plant nun eine Karriere als Trainer, “Im September starte ich meine Trainer-Ausbildung in einem DFB-Sonderkurs. Mein Plan ist es, im kommenden Sommer in den Trainer-Bereich einzusteigen”, verriet er.

Der Plan bis dahin steht ebenfalls. “Ich mache ein Jahr Pause und geniesse die Zeit mit meiner Familie, der ich am meisten danken möchte”, so der gebürtige Münchner. “Dafür, dass sie immer für mich da war – obwohl ich in der Profizeit nicht immer bei meiner Frau und meinen Kindern sein konnte.”

adk 2 August, 2020 15:14