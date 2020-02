Sané-Berater Fali Ramadani gerät ins Fadenkreuz

Fali Ramadani, einer der erfolgreichsten Spieleragenten im Fussballgeschäft, ist in den Fokus der Ermittler geraten. Es geht um Geldwäsche.

Wie spanische Medien und der “Spiegel” übereinstimmend berichten, soll die spanische Justiz gegen den mächtigen Spielervermittler Fali Ramadani ermitteln. Demnach habe bereits in dessen Wohnung auf Mallorca eine Razzia stattgefunden, bei der sämtliche Dokumente beschlagnahmt worden sind. In den kommenden Tagen wird Ramadani zum Gericht in Madrid vorgeladen.

Gegenstand der Ermittlungen ist der Verdacht auf Geldwäsche. Ramadani vermittelt unter anderem Luka Jovic, Miralem Pjanic, Kalidou Koulibaly und seit kurzem auch Leroy Sané.

Bereits in der Vergangenheit war der Spielerberater ins Zwielicht geraten, als berichtet wurde, dass er Teil eines Dreieckshandels war, bei dem Transferrechte von Spielern aus Balkan-Ländern erworben wurden, um sie wenige Tage später an Klubs im Westen Europas weiterzuverkaufen.

adk 23 Februar, 2020 17:14