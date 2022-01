Ex-FCB-Stürmer Kemal Ademi wechselt in die 2. Bundesliga

Der frühere St. Galler Junior und einstige FCB-Stürmer Kemal Ademi spielt mindestens bis im Sommer in der 2. Bundesliga.

Der 26-Jährige wird für den Rest dieser Spielzeit vom russischen Klub FK Khimki an den SC Paderborn ausgeliehen. “Mit seiner internationalen Erfahrung und dem Gardemass von 1,95 Metern wird Kemal unseren Kader bereichern”, sagt Paderborns Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth zum Transfer. Ademi wurde einst beim FC St. Gallen ausgebildet. Nach einem Jahr in Basel schloss er sich im Oktober 2020 Fenerbahçe an, wo er sich allerdings nicht durchsetzen konnte.

Ademi ersetzt bei den Paderbornern Sven Michel, der seinerseits als Ersatz für Max Kruse zu Bundesligist Union Berlin wechselte.

Mit Kemal #Ademi haben wir einen neuen Stürmer verpflichtet. Der 26-Jährige kommt vom russischen Club FK Khimki zu uns an die Pader. Willkommen in Paderborn, Kemal! 🙌 | https://t.co/JqUo3P8cG1 | #SCP07 pic.twitter.com/5JHeA2Vk8A — SC Paderborn 07 (@SCPaderborn07) January 31, 2022

psc 31 Januar, 2022 19:43