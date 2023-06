Max Kruse bereits zum Medizintest beim neuen Klub

Die Unterschrift von Max Kruse beim SC Paderborn steht unmittelbar bevor.

Der 35-jährige Stürmer ist laut "Bild" bereits zum Medizintest beim Zweitliga-Absteiger eingetroffen. Kruse kehrt somit etwas mehr als ein halbes Jahr nach seinem Aus beim VfL Wolfsburg in den Profifussball zurück. Paderborn ist via Relegation aus der 2. Bundesliga abgestiegen und peilt in der kommenden Spielzeit den sofortigen Wiederaufstieg an. Kruse soll bei diesem Unterfangen mit seiner Routine helfen.

psc 29 Juni, 2023 12:19