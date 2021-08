Bestätigt: Schalke 04 gibt Kabak an Norwich City ab

Ozan Kabak zieht es nach seiner vergangenen Rückrunden-Leihe zum FC Liverpool zurück in die Premier League. Der Verteidiger wird zunächst vom FC Schalke 04 an Norwich City verliehen.

Nun hat der FC Schalke 04 unmittelbar vor dem Ende der Transferperiode doch noch einen Abnehmer für Ozan Kabak gefunden. Der türkische Nationalspieler wird für die Saison 2021/22 an Norwich City ausgeliehen. Der Premier-League-Vertreter hat sich obendrauf eine Kaufoption gesichert. Dies bestätigte der Klub aus England am Montagabend.

Laut “Sky”-Reporter Dirk g. Schlarmann könne die Summe, die den FC Schalke 04 im Bestfall erwartet, bis zu 17 Mio. Euro betragen. Im Gespräch mit “canaries.co.uk” sagte Kabak: “Ich bin sehr glücklich, ein Teil dieser Familie zu sein. Ich freue mich darauf, vor den Fans zu spielen und ein paar Punkte zu holen. (…) Ich habe letztes Jahr in der Premier League gespielt und es hat mir sehr gut gefallen. Deshalb möchte ich wieder spielen, und deshalb bin ich hier. Ich möchte in der Premier League spielen und der Mannschaft etwas geben.” Für die Rückrunde der vergangenen Saison war der Defensivspieler an den FC Liverpool verliehen. Die Reds zogen jedoch nicht die Kaufoption.

adk 30 August, 2021 19:43