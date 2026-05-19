Bundesliga-Rückkehrer mischt im Transferpoker mit

Der FC Schalke 04 treibt die Planungen für die Bundesliga-Rückkehr offenbar weiter voran – und hat dabei Jacques Ekomié ins Visier genommen. Der 22 Jahre alte Linksverteidiger von Angers SCO wird aktuell von mehreren europäischen Klubs beobachtet.

Neben Schalke soll auch Hamburger SV weiterhin Interesse zeigen. Bereits im Winter beschäftigten sich die Hamburger offenbar mit dem gabunischen Nationalspieler. Zudem laufen Berichten zufolge Gespräche mit RC Strassburg.

Doch die Konkurrenz ist gross: Auch Coventry City, Nottingham Forest und Villarreal sollen den dynamischen Wing-Back auf dem Zettel haben. Besonders das Projekt von Villarreal soll den Spieler reizen.

Angers rechnet intern offenbar fest mit einem Abschied des Verteidigers und fordert zwischen sieben und zehn Millionen Euro Ablöse. Ekomié steht noch bis 2027 unter Vertrag und gilt nach starken Leistungen in Frankreich als einer der spannendsten Aussenverteidiger auf dem Markt.