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Erst nach der WM?

Entscheidung um Schalke-Zukunft von Edin Dzeko zieht sich hin

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 4 Mai, 2026 09:14
Entscheidung um Schalke-Zukunft von Edin Dzeko zieht sich hin

Nach dem Aufstieg mit Schalke 04 ist ungewiss, ob Torjäger Edin Dzeko sein Engagement ausdehnt und auch nächste Saison noch in Gelsenkirchen aufläuft. Mit der Entscheidung könnte er sich Zeit lassen.

Von Vereinsseite her wird keinerlei Druck ausgeübt, wie Sportvorstand Frank Baumann am Sonntagabend verrät. «Natürlich hat er auch noch eine WM vor der Tür und ist jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, aber wir haben vereinbart, dass wir uns nach der Saison zusammensetzen. Es wird aber von unserer Seite keine Deadline geben. Aufgrund der WM wird er sowieso nicht am ersten Trainingstag auf dem Platz stehen und deswegen haben wir Zeit», sagt der Schalke-Verantwortliche bei «Sky90 – die Fussballdebatte». Der Verein würde gerne mit Dzeko weitermachen. Ob dies auch der 40-Jährige möchte, lautet nun die grosse Frage.

Es sei sogar möglich, dass die Entscheidung erst nach der WM falle. Baumann betont: «Wichtig ist, dass er die Entscheidung wieder aus Überzeugung trifft, so wie er das auch im Winter gemacht hat. Er hat deutlich bessere Angebote abgelehnt, aus Paris zum Beispiel und hat sich dafür entschieden, für wenig Geld in Gelsenkirchen zu spielen – das hat dann anscheinend auch seinen Reiz.»

Bei der Aufstiegsfeier betonte Dzeko zumindest, dass das Karriereende wohl noch kein Thema sei: «Man will nie aufhören, ich will auch nicht aufhören – Fussball ist mein Leben.»

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