Grammozis-Nachfolge: Zwei Kandidaten bei Schalke gehandelt

Der FC Schalke 04 hat am Sonntag das Aus von Trainer Dimitrios Grammozis verkündet. Gehandelt werden als Nachfolger nun zwei in Deutschland bekannte Übungsleiter.

“Wir sind in der Phase der Saison angelangt, in der die großen Entscheidungen fallen. Die Überzeugung, dass unser avisiertes Ziel, der Aufstieg in die Bundesliga, in der bestehenden Konstellation noch eine ausreichend hohe Wahrscheinlichkeit besitzt, hatten wir nicht mehr. Wir sind deshalb der Meinung, dass das Team im Saisonfinale einen neuen Impuls benötigt”, teilte Sportdirektor Rouven Schröder am Sonntagvormittag zur Entlassung von Dimitrios Grammozis mit.

Und wer genau diesen neuen Impuls liefern könnte? Wie die “Bild” unter Berufung eigener Informationen vermeldet, soll die Spur bei zwei Trainern heißer werden. Konkret geht es um Friedhelm Funkel, der bis vergangenen Sommer beim 1. FC Köln tätig war, und Uwe Neuhaus, der bei Arminia Bielefeld im März 2021 entlassen wurde. Konkrete Kontaktaufnahmen habe es zwar noch nicht gegeben, doch könnte einer dieser beiden womöglich Grammozis auf Schalke beerben.

adk 6 März, 2022 15:20