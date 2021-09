Identifikationsfiguren Gerald Asamoah & Mike Büskens verlängern auf Schalke

Schalke 04 kann langfristig auf seine Identifikationsfiguren Gerald Asamoah und Mike Büskens setzen.

Die beiden Ex-Profis, die inzwischen als Leiter des Lizenzbereichs bzw. als Co-Trainer fungieren, haben ihre Verträge bei den Gelsenkirchenern jeweils bis 2024 verlängert. “Asa und Buyo leben diesen Club rund um die Uhr, leiden und fiebern mit jeder Faser ihres Körpers mit, wenn es auf dem Rasen um Punkte geht. Sie sind in dieser Hinsicht absolute Vorbilder für unsere Profis”, sagt Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder. “Darüber hinaus sind sie auch in ihren Fachbereichen exzellent und dazu in ihrem Auftreten und Handeln authentisch. Wir freuen uns sehr, noch viele weitere Jahre mit ihnen zusammenzuarbeiten.”

psc 3 September, 2021 16:31