Neuer Schalke-Sportvorstand Frank Baumann hat Trainer im Gepäck

Bei Schalke 04 wird es im Sommer mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu einem Trainerwechsel kommen. Der noch amtierende Coach Kees van Wonderen deutete seinen baldigen Abschied am Samstagabend ziemlich klar an. Für die Nachfolge gibt es einen Favoriten.

Der neue Sportvorstand Frank Baumann, der seinen Posten am 1. Juni übernimmt, will offenbar einen alten Bekannten als Cheftrainer installieren: Markus Anfang könnte laut "Sky" in Gelsenkirchen übernehmen. Der 50-Jährige trainiert derzeit den 1. FC Kaiserslautern. Die beiden arbeiteten bereits bei Werder Bremen zusammen. Da Anfang beim FCK noch bis 2026 unter Vertrag steht, soll eine Ablöse in Höhe von 500'000 Euro notwendig sein.

Baumann beschäftigt sich jedoch auch noch mit anderen Personalien.

psc 21 April, 2025 17:11