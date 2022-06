Offiziell: Schalke 04 stellt Frank Kramer als neuen Trainer vor

Schalke 04 macht die Verpflichtung des neuen Cheftrainers Frank Kramer offiziell.

Der 50-Jährige hat in Gelsenkirchen einen Vertrag über zwei Jahre unterzeichnet. Kramer ging noch als Coach von Arminia Bielefeld in die letzte Saison. Dort musste er im April nach neun sieglosen Partien allerdings gehen. Nun kehrt er in die Bundesliga zurück und hat bei Aufsteiger Schalke 04 eine neue Anstellung gefunden. Dort löst er Interimstrainer Mike Büskens ab, der in der Schlussphase der abgelaufenen Saison mit seiner Mannschaft den Aufstieg sicherstellte. Dieser rückt nun als Co-Trainer wieder ins zweite Glied.

“Frank ist ein absoluter Teamplayer. Jemand, der Menschen führen kann und gerne Experten um sich schart, um die bestmögliche Lösung für die Mannschaft zu finden. Und gleichzeitig ist er jederzeit bereit, voranzugehen und Verantwortung zu übernehmen – eine in unseren Augen erfolgsorientierte Kombination”, sagt Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder. “Dass die Wahl auf ihn gefallen ist, ist die logische Fortsetzung unseres zuletzt verfolgten Weges: gemeinsam für Schalke erfolgreich sein.”

🆕 Frank Kramer wird neuer Chef-Trainer des #S04. Herzlich willkommen und Glück auf, Frank! 🔵⚪️ — FC Schalke 04 (@s04) June 7, 2022

psc 7 Juni, 2022 13:13