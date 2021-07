Schalke 04 findet endlich einen Abnehmer für Ozan Kabak

Nach einem halben Jahr beim FC Liverpool könnte es für Schalke-Verteidiger Ozan Kabak nun permanent in die Premier League gehen.

Wie der “Guardian” berichtet, steht Schalke 04 in fortgeschrittenen Gesprächen mit Crystal Palace, das den 21-jährigen Innenverteidiger unter Vertrag nehmen könnte. Die Londoner könnten 12 bis 14 Mio. Euro Ablöse für den türkischen Nationalspieler zahlen. Damit stünde für den Bundesliga-Absteiger gerade noch so eine schwarze Null: 2019 zahlte S04 für Kabak 15 Mio. Euro Ablöse. Liverpool zahlte zuletzt eine Leihgebühr in Höhe von 1 Mio. Euro.

psc 22 Juli, 2021 10:27