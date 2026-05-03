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Džeko hält sich bedeckt

Schalke 04 bastelt an Transfer von Ex-Spieler Kolašinac

Autor: Sören Mundt | Publiziert: 3 Mai, 2026 09:41
Schalke 04 bastelt an Transfer von Ex-Spieler Kolašinac

Die Gerüchte um eine mögliche Rückkehr von Sead Kolašinac zum FC Schalke 04 halten sich hartnäckig – doch eine klare Tendenz gibt es bislang nicht. Angesprochen auf das Thema zeigte sich Edin Džeko im Gespräch mit «Sky» eher zurückhaltend und verwies darauf, dass die Entscheidung allein beim Spieler liege.

Džeko betonte zwar seine persönliche Wertschätzung für den Verteidiger, machte aber zugleich deutlich, dass Kolašinac aktuell noch vertraglich an Atalanta Bergamo gebunden ist. Ein Wechsel wäre somit nur unter entsprechenden Voraussetzungen möglich.

Der 32-Jährige steht seit Sommer 2023 in Italien unter Vertrag und bringt reichlich internationale Erfahrung mit. Mit über 60 Länderspielen für Bosnien-Herzegowina gehört er zu den etablierten Kräften – ob es ihn jedoch noch einmal zurück nach Gelsenkirchen zieht, bleibt vorerst offen.

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