Auch Schalke 04 ist heiss auf Supertalent Zeki Amdouni

Das Schweizer Nachwuchsjuwel Zeki Amdouni wird nach einer überragenden Rückrunde bei Lausanne-Sport wohl in den kommenden Tagen sein Nati-Debüt geben. Im Anschluss wird mit grosser Wahrscheinlichkeit ein Wechsel erfolgen. Zu den Interessenten zählt offenbar auch Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04.

Laut einem Bericht von “tuttomercatoweb” blicken die Gelsenkirchener bei der Suche nach Verstärkungen für die kommende Saison auch auf Amdouni. Dieser hat in der Super League in dieser Saison in 34 Spielen zwölf Tore markiert. Dabei war vor allem die Rückrunde überragend. Durch den Abstieg der Westschweizer wird er diese im Sommer trotz Vertrag bis 2026 mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verlassen.

In welche Richtung ist noch unklar. Angeblich blicken auch der FC Zürich und weitere Super Ligisten auf den Youngster. Auch der FC Brügge und Besiktas werden ins Spiel gebracht.

psc 6 Juni, 2022 14:21