Schalke 04 trennt sich Gazprom – neuer Hauptsponsor wird gesucht

Schalke 04 beendet im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine seine langjährige Partnerschaft mit Hauptsponsor Gazprom.

Der Entscheid sei mit Zustimmung des Aufsichtsrats gefällt worden, teilt der deutsche Zweitligist am Montagmorgen mit. “Die vollständige finanzielle Handlungsfähigkeit des Vereins bleibt von dieser Entscheidung unberührt. Die Vereinsführung ist zuversichtlich, zeitnah einen neuen Partner präsentieren zu können”, schreibt Schalke in einem Statement. Der Vertrag mit Gazprom lief eigentlich noch bis 2025. Vom russischen Gaslieferanten flossen Berichten zufolge jährlich 9 Mio. Euro an Schalke. Bei einem Aufstieg in die 1. Bundesliga wäre die Summe auf 15 Mio. Euro gestiegen.

Den Schriftzug auf den Trikots hatte Schalke bereits vor dem Wochenende entfernt.

psc 28 Februar, 2022 11:48