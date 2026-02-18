Schalke 04 trennt sich per sofort von Amin Younes

Schalke 04 und Spielmacher Amin Younes gehen ab sofort getrennte Wege.

Wie die Gelsenkirchener mitteilen, wurde der Vertrag mit dem 32-jährigen Angreifer im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. n beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Sportvorstand Frank Baumann informierte Younes bereits am Montag über die Entscheidung. Dieser stand eigentlich noch bis Saisonende unter Vertrag.

Insgesamt hat er für den deutschen Zweitligisten 31 Pflichtspiele bestritten. In dieser Saison stand er nur noch sechsmal auf dem Platz.

Baumann sagt zur Vertragsauflösung: «Nach einem aus unserer Sicht sehr erfolgreichen Wintertransferfenster sind die Chancen auf Einsatzzeiten für Amin sehr gering, was wiederum seinem persönlichen Anspruch nicht gerecht wird. Entsprechend wollen wir ihm die Gelegenheit geben, unter anderem die letzten Chancen, die die noch offene Wintertransferfenster bieten, zu nutzen.»

Younes sagt zu seiner Zeit auf Schalke: «Ich bin sehr dankbar für meine Zeit auf Schalke und die Erfahrungen, die ich hier sammeln durfte. Mein besonderer Dank gilt den Verantwortlichen, dem Trainerteam, meinen Mitspielern und vor allem den Fans für ihre Unterstützung. Ich wünsche dem Verein für die verbleibenden Spiele der Saison sowie für die Zukunft von Herzen alles Gute und viel Erfolg.»