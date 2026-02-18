SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Vertrag aufgelöst

Schalke 04 trennt sich per sofort von Amin Younes

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 18 Februar, 2026 10:40
Schalke 04 trennt sich per sofort von Amin Younes

Schalke 04 und Spielmacher Amin Younes gehen ab sofort getrennte Wege.

Wie die Gelsenkirchener mitteilen, wurde der Vertrag mit dem 32-jährigen Angreifer im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. n beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Sportvorstand Frank Baumann informierte Younes bereits am Montag über die Entscheidung. Dieser stand eigentlich noch bis Saisonende unter Vertrag.

Insgesamt hat er für den deutschen Zweitligisten 31 Pflichtspiele bestritten. In dieser Saison stand er nur noch sechsmal auf dem Platz.

Baumann sagt zur Vertragsauflösung: «Nach einem aus unserer Sicht sehr erfolgreichen Wintertransferfenster sind die Chancen auf Einsatzzeiten für Amin sehr gering, was wiederum seinem persönlichen Anspruch nicht gerecht wird. Entsprechend wollen wir ihm die Gelegenheit geben, unter anderem die letzten Chancen, die die noch offene Wintertransferfenster bieten, zu nutzen.»

Younes sagt zu seiner Zeit auf Schalke: «Ich bin sehr dankbar für meine Zeit auf Schalke und die Erfahrungen, die ich hier sammeln durfte. Mein besonderer Dank gilt den Verantwortlichen, dem Trainerteam, meinen Mitspielern und vor allem den Fans für ihre Unterstützung. Ich wünsche dem Verein für die verbleibenden Spiele der Saison sowie für die Zukunft von Herzen alles Gute und viel Erfolg.»

Mehr Dazu
Starke Leistungen im Klub

Loris Karius bringt sich als WM-Goalie ins Spiel
Stürmer im Anflug

Edin Dzeko will unbedingt nach Schalke – Klubs verhandeln
Ibrahima Cissé unterschreibt

Der FC Aarau verstärkt sich mit einem Schalke-Verteidiger
Geldregen

Schalke 04 schliesst Millionendeal mit Stadionsponsor Veltins ab
Ron-Thorben Hoffmann

Schalke 04 hat eine neue Nummer 1
Mehr entdecken
Vertrag aufgelöst

Schalke 04 trennt sich per sofort von Amin Younes

18.02.2026 - 10:40
In Gladbach

Edin Dzeko war auch bei einem Bundesliga-Klub ein Thema

5.02.2026 - 15:26
Transfer in Gefahr

Schalke-Stürmer Moussa Sylla fällt beim neuen Verein durch den Medizintest

2.02.2026 - 12:10
Alles offen

Schalke und Edin Dzeko haben Absprache für Fall des Aufstiegs

28.01.2026 - 12:57
Unterschrift erfolgt

Edin Dzeko hat bei Schalke 04 unterzeichnet und erhält prestigeträchtige Nummer

22.01.2026 - 13:16
Stürmer im Anflug

Edin Dzeko will unbedingt nach Schalke – Klubs verhandeln

20.01.2026 - 11:49
Spektakulärer Wechsel?

Schalke prüft Džeko-Transfer – Konkurrenz aus Frankreich

18.01.2026 - 08:31
Starke Leistungen im Klub

Loris Karius bringt sich als WM-Goalie ins Spiel

8.01.2026 - 18:56
Ibrahima Cissé unterschreibt

Der FC Aarau verstärkt sich mit einem Schalke-Verteidiger

2.01.2026 - 12:42
Geldregen

Schalke 04 schliesst Millionendeal mit Stadionsponsor Veltins ab

19.12.2025 - 12:47