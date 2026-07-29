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Neuer Vertrag

Schalke und Edin Dzeko haben sich definitiv entschieden

Autor: | Publiziert: 29 Juli, 2026 10:52
Schalke und Edin Dzeko haben sich definitiv entschieden

Edin Dzeko bleibt Schalke 04 auch nach dem Aufstieg in die Bundesliga erhalten.

Der 40-jährige Bosnier unterzeichnet bei den Gelsenkirchenern einen neuen Vertrag bis Juni 2027. Dzeko stiess zu Beginn dieses Jahres aus Italien zu Schalke und war mit seinen Toren massgeblich am Aufstieg der Knappen beteiligt. Laut «Sky» haben sich die beiden Parteien nun auf eine weitere Zusammenarbeit verständigt. Massgeblich beteiligt war auch Schalke-Trainer Miron Muslic, der unbedingt weiterhin auf den Stürmer zählen wollte.

Am kommenden Sonntag und Montag ist der Medizintest geplant, danach unterzeichnet Dzeko sein neues Arbeitspapier.

Der Angreifer hat zwischen 2007 und 2011 bereits 111 Bundesligaspiele bestritten. Dabei gelangen ihm 66 Tore.

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