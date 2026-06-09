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Vertrag wird verlängert

Schalke-Goalie Loris Karius hat seine Zukunft geklärt

Autor: | Publiziert: 9 Juni, 2026 16:51
Schalke-Goalie Loris Karius hat seine Zukunft geklärt

Loris Karius wird nach dem Aufstieg mit Schalke 04 auch in der kommenden Saison für die Gelsenkirchener spielen.

Die beiden Parteien haben sich laut «Bild» auf eine Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr geeinigt. Der bis Juni 2027 gültige Kontrakt wird bis 2028 mit Option auf ein weiteres Jahr verlängert. Karius steigt nun angeblich zu den Topverdienern auf und wird ab sofort jährlich rund 1,2 Mio. Euro plus Boni kassieren.

In der abgelaufenen Aufstiegssaison war der frühere Liverpool-Profi ein sehr sicherer Rückhalt. Dies soll der 32-Jährige auch in Zukunft sein. Karius steht auf Schalke seit Anfang 2025 unter Vertrag und hat sich rasch durchgesetzt.

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