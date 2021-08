Schalke passt den Vertrag mit Goalie Ralf Fährmann an

Schalke 04 passt den Vertrag mit Goalie Ralf Fährmann an und verlängert gleichzeitig bis Sommer 2025.

Wie der Zweitligist mitteilt, habe der 32-jährige Keeper einer “Neustrukturierung der ihm zustehenden Gehaltszahlungen” zugestimmt. Fährmann wird somit netto ein geringeres Jahresgehalt haben, dafür läuft der Vertrag nun länger.

“Gespräche dieser Art sind normalerweise alles andere als einfach, aber diese waren von Beginn an sehr konstruktiv”, sagt Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder. “Ralf kennt unsere Situation und war bereit, seinen Anteil an der Neuausrichtung des Clubs in der 2. Bundesliga mitzutragen. Dafür sind wir ihm sehr dankbar.”

Auch Fährmann freut sich über das Ergebnis: “Jeder weiss, wie sehr mir Schalke 04 am Herzen liegt. Der Austausch mit Peter Knäbel und Rouven Schröder war sehr gut, und ich freue mich, meinen Beitrag leisten zu können. Vor allem aber will ich mit Leistung auf dem Platz vorangehen.”

Der #S04 und Ralf #Fährmann vereinbaren Vertragsanpassung ℹ️ Der Torhüter stimmte einer Neustrukturierung der ihm zustehenden Gehaltszahlungen zu. Das angepasste Arbeitspapier besitzt nun bis zum Ende der Spielzeit 2024/2025 Gültigkeit. — FC Schalke 04 (@s04) August 9, 2021

psc 9 August, 2021 13:15