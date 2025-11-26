Schalke-Schweizer Adrian Gantenbein im Pech

Der Schweizer Flügelspieler Adrian Gantenbein hat sich offenbar verletzt und fehlt Schalke 04 fortan.

Der 24-jährige gebürtige Winterthurer ist bei den Gelsenkirchenern auf der rechten Seite in dieser Saison gesetzt und daran beteiligt, dass der Ruhrpottklub in der Tabelle der 2. Bundesliga auf dem zweiten Platz rangiert ist. Gemäss "Sky" hat sich Gantenbein nun aber eine Blessur zugezogen.

Wie gravierende diese ist, ist noch unklar. Schalke hat in dieser Spielzeit mit überdurchschnittlich vielen Verletzungen von Profis zu kämpfen.

Peter Schneiter 26 November, 2025 12:55