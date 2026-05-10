Schalke und Leipzig buhlen um Leverkusen-Talent

Francis Onyeka hat mit seinen Leistungen das Interesse mehrerer Klubs geweckt. Laut «Fussballdaten» beschäftigen sich sowohl FC Schalke 04 als auch RB Leipzig intensiv mit dem Mittelfeldtalent von Bayer 04 Leverkusen.

Besonders Schalke soll kreative Lösungen prüfen, um den 19-Jährigen nach dem Bundesliga-Aufstieg verpflichten zu können. Im Raum stehen demnach Modelle wie eine Leihe mit Kaufoption oder ein fester Transfer inklusive Rückkaufklausel. Zusätzlich könnten die Königsblauen mit einer klaren sportlichen Perspektive punkten und Onyeka wohl einen Stammplatz in Aussicht stellen.

Leipzig hingegen verfügt über grössere finanzielle Möglichkeiten und soll bereit sein, mehr als 25 Millionen Euro plus Boni zu investieren. Auch die Aussicht auf Champions-League-Fußball gilt als wichtiger Faktor im Werben um den Spieler. Leverkusen bevorzugt Berichten zufolge allerdings einen Verkauf ins Ausland, um keinen direkten Bundesliga-Konkurrenten zu stärken. Die geforderte Ablöse soll zwischen 30 und 35 Millionen Euro liegen.