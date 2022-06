Fix: Miroslav Klose heuert bei einem österreichischen Erstligisten an

Am Freitag wurde zunächst berichtet, dass Heiko Herrlich vor dem Einstieg beim SCR Altach als neuer Trainer steht. Der ehemalige deutsche Nationalspieler hat diese Meldung allerdings rasch dementiert. Stattdessen macht es nun Miroslav Klose.

Der 44-Jährige tritt beim österreichischen Erstligisten die Nachfolge von Ludovic Magnin an. Klose war beim FC Bayern in der Vergangenheit unter anderem als U17-Trainer und später auch als Assistent von Hansi Flick tätig. Nun übernimmt Klose erstmals die Leitung einer Profi-Mannschaft. “Ich freue mich total auf meine neue Aufgabe hier in Altach! Es war einfach von Anfang an genau dieses positive Gefühl, das ich haben muss, das ich hier genau richtig bin. Die ersten Gespräche mit den Verantwortlichen waren so offen, das mir klar war, das will ich machen! Jetzt kann ich es kaum noch erwarten das Team, die Menschen im Club und natürlich die Fans kennen zu lernen”, wird er in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Altach schaffte in der Vergangenheit unter dem Schweizer Trainer Ludovic Magnin in extremis den Klassenerhalt. Der Romand entschied sich danach zur Rückkehr in die Heimat und heuerte beim FC Lausanne-Sport an.

𝐌𝐢𝐫𝐨𝐬𝐥𝐚𝐯 𝐊𝐥𝐨𝐬𝐞 🤝🏻 𝐒𝐂𝐑 𝐀𝐥𝐭𝐚𝐜𝐡 Ein großer Name im Weltfußball und ab sofort unser neuer Cheftrainer: Herzlich Willkommen Miroslav Klose! ➡️ https://t.co/nKm6GRBLwK pic.twitter.com/MoMta13JhW — SCR Altach (@SCRAltach) June 17, 2022

