Sébastien Wüthrich setzt Karriere in Thailand fort

Der langjährige Super League- und Challenge League-Profi Sébastien Wüthrich setzt seine Karriere in Thailand fort.

Der 31-jährige Mittelfeldspieler wechselt nach einem Jahr in Rumänien nach Asien. Wüthrich heuert beim thailändischen Erstligisten Ratchaburi Mitr Phol FC an. Der Verein hat in der vergangenen Saison in der höchsten Liga den achten Tabellenplatz belegt.

Wüthrich stammt aus der Nachwuchsabteilung von Xamax und lief in der Schweiz auch schon für Sion, den FC St. Gallen, Aarau und Servette auf. Ausserdem wagte er einen knapp anderthalbjährigen Abstecher zu Montpellier nach Frankreich.

psc 14 Juni, 2021 19:00