Servette wird für Leihspieler Junior Kadile wohl 1 Million hinlegen

Servette könnte für den französischen Flügelstürmer Junior Kadile im Sommer eine sehr hohe Summe hinlegen.

Der 23-Jährige spielt seit Mitte Februar auf Leihbasis für die Genfer und vermag zu überzeugen: In acht Super League-Spielen hat Kadile bereits fünf Treffer und fünf Assists markiert. Beim 1:1-Remis bei YB schlug er am Sonntag eine massgeschneiderte Flanke auf Torschütze Thomas Lopes und trugt sich erneut in die Skorerliste ein.

Vorerst ist er nur bis Saisonende an Servette ausgeliehen. Die Genfer verfügen aber über eine Kaufoption in Höhe von 1 Mio. Franken. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie diese ziehen, ist angesichts der bockstarken Auftritte des Angreifers wahrscheinlich.

Vertraglich ist der Angreifer auf dem Papier noch bis 2027 an den niederländischen Zweitligisten Almere City. Mit grosser Wahrscheinlichkeit verliert jener Verein aber den Zugriff auf den Stürmer – zu gut sind dessen Auftritte in der Super League.